İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bin 265'e yükseldi

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İsrail'in yoğun saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bin 265'e, yaralı sayısı 93 bin 144'e yükseldi.

İsrail Gazze Şeridi'ndeki katliamlarını 321 gündür sürdürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte düzenlediği 4 saldırıda 42 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 163 Filistinlinin de yaralandığı bildirildi. Saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana toplam can kaybının 40 bin 265'e, yaralı sayısının 93 bin 144'e yükseldiği aktarıldı. - GAZZE