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İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında ölü sayısı 21 bin 507'ye yükseldi - Son Dakika
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İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında ölü sayısı 21 bin 507'ye yükseldi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 21 bin 507'ye yükseldi. İsrail ordusunun saldırıları devam ederken, Filistin Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 187 kişinin hayatını kaybettiğini, 312 kişinin yaralandığını açıkladı. Hamas heyeti ise Mısır'ın arabuluculuk yürüttüğü ateşkes planını incelemek üzere Kahire'ye gidecek.

İsrail\'in Gazze Şeridi\'ndeki saldırılarında ölü sayısı 21 bin 507\'ye yükseldi
29.12.2023 - 15:11,
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İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 21 bin 507'ye yükseldi.

İsrail ordusunun karadan, havadan ve denizden ablukaya alarak saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde can kaybı artmaya devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in son 24 saatte gerçekleştirdiği saldırılarda 187 kişinin hayatını kaybettiği, 312 kişinin yaralandığı belirtildi. Saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 21 bin 807'ye, yaralı sayısının ise 55 bin 915'e yükseldiği kaydedildi.

Hamas heyeti Kahire'ye gidecek

Adı açıklanmayan bir Hamas yetkilisi yaptığı açıklamada, arabuluculuk yürüten Mısır'ın Gazze'deki savaşı sona erdirecek ateşkes planını incelemek üzere bir heyetin bugün Kahire'ye gideceğini duyurdu. Yetkili, "Hamas siyasi bürosundan üst düzey bir heyet, Mısırlı yetkililerle görüşmek üzere Kahire'yi ziyaret edecek" dedi. Yetkili, görüşmelerin serbest bırakılacak Filistinli mahkumların sayısının yanı sıra İsrail ordusunun Gazze'den tamamen çekilmesine yönelik adımlara odaklanacağını söyledi. - GAZZE

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında ölü sayısı 21 bin 507'ye yükseldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında ölü sayısı 21 bin 507'ye yükseldi - Son Dakika
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