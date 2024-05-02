İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında ölü sayısı 34 bin 596'ya yükseldi

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İsrail'in 209 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 34 bin 596'ya, yaralıların sayısı ise 77 bin 916'ya yükseldi.

İsrail ordusu Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana aralıksız şekilde saldırılarını sürdürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte sivillere üç saldırı gerçekleştirdiği ve saldırılarda 28 kişinin hayatını kaybettiği, 51 kişinin yaralandığı bildirildi. Saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybedenlerin toplam sayısının 34 bin 596'ya, yaralananların sayısının ise 77 bin 916'ya yükseldiği ifade edildi. - GAZZE