İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında ölü sayısı 34 bin 596'ya yükseldi - Son Dakika
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İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında ölü sayısı 34 bin 596'ya yükseldi

İsrail'in 209 gündür devam eden saldırıları sonucunda Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 34 bin 596'ya, yaralıların sayısı ise 77 bin 916'ya yükseldi. Son 24 saat içinde gerçekleşen saldırılarda 28 kişi hayatını kaybetti ve 51 kişi yaralandı.

02.05.2024 11:19
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İsrail'in 209 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 34 bin 596'ya, yaralıların sayısı ise 77 bin 916'ya yükseldi.

İsrail ordusu Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana aralıksız şekilde saldırılarını sürdürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte sivillere üç saldırı gerçekleştirdiği ve saldırılarda 28 kişinin hayatını kaybettiği, 51 kişinin yaralandığı bildirildi. Saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybedenlerin toplam sayısının 34 bin 596'ya, yaralananların sayısının ise 77 bin 916'ya yükseldiği ifade edildi. - GAZZE

Kaynak: İHA

İsrail, Gazze, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında ölü sayısı 34 bin 596'ya yükseldi - Son Dakika

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