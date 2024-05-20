İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında ölü sayısı 35 bin 562'ye yükseldi - Son Dakika
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İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında ölü sayısı 35 bin 562'ye yükseldi

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana devam eden bombardımanı sonucunda Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 35 bin 562'ye, yaralıların sayısı ise 79 bin 652'ye yükseldi. İsrail ordusu, sivilleri hedef alarak soykırım gerçekleştirirken, Filistinliler açlık ve susuzlukla mücadele ediyor. İsrail Savunma Bakanı, Refah kentindeki operasyonu genişletme kararlılığını vurguladı. Operasyonlar nedeniyle Refah'tan 800 bin kişi göç etti.

20.05.2024 15:41
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İsrail'in 7 Ekim'den bu yana yoğun saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 35 bin 562'ye, yaralıların sayısı ise 79 bin 652'ye yükseldi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki bombardımanı 227 gündür devam ediyor. Bölgedeki sivilleri hedef alan İsrail ordusu, yerleşim yerlerine düzenlediği hava saldırılarıyla soykırım gerçekleştiriyor. Dünyanın gözünü kapattığı saldırılarda hayatta kalmaya çalışan Filistinliler ise açlık ve susuzlukla mücadele ediyor. İsrail'in geri adım atmadığı, tam tersine güneydeki Refah kentine genişlettiği saldırılar nedeniyle çoğu çocuk yüzlerce Filistinli günden güne katlediliyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail güçleri tarafından son 24 saatte gerçekleştirilen 10 saldırıda 106 kişinin öldüğünü, 176 kişinin ise yaralandığını belirtti.

Saldırıların başladığı 7 Ekim tarihinden bu yana ortaya çıkan bilançonun da aktarıldığı açıklamada, can kaybının 35 bin 562'ye, yaralı sayısının da 79 bin 652'ye yükseldiği bildirildi.

İsrail Savunma Bakanı Gallant'tan Refah açıklaması

İsrail Savunma Bakanı Yoav Galllant, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile gerçekleştirdiği görüşmede, ülkesinin Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde yürüttüğü operasyonu genişletmeye kararlı olduğunu söyledi. İsrail Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Gallant Sullivan'a toplantı sırasında "Refah'taki kara operasyonunu Hamas'ın temizlenmesi ve rehinelerin kurtarılması amacıyla genişletmeye kararlıyız" dedi. Gallant, İsrail'in Refah'taki tahliye operasyonlarında düzenlemeler yaptığını söyledi.

Refah'tan 800 bin kişi göç etti

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) tarafından yapılan açıklamada, Refah'taki operasyonların başlamasından bu yana geçen 2 haftayı aşkın sürede 800 bin kişinin farklı bölgelere göç ettiği ifade edildi. - GAZZE

Kaynak: İHA

Filistin, İsrail, Refah, Gazze, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında ölü sayısı 35 bin 562'ye yükseldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında ölü sayısı 35 bin 562'ye yükseldi - Son Dakika
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