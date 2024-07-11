İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında ölü sayısı artıyor - Son Dakika
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İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında ölü sayısı artıyor

İsrail'in yoğun saldırılarına devam ettiği Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 38 bin 345'e, yaralıların sayısı ise 88 bin 295'e yükseldi. İsrail ordusu, 279 gündür tüm tepkilere rağmen Gazze Şeridi'ni bombalamaya devam ediyor. Son 24 saatte düzenlenen iki saldırıda 50 sivil öldü, 54 sivil ise yaralandı. Saldırıların başladığı tarihten bu yana ölü sayısı 38 bin 345'e, yaralı sayısı ise 88 bin 295'e ulaştı.

11.07.2024 13:45
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İsrail'in yoğun saldırılarına devam ettiği Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 38 bin 345'e, yaralıların sayısı ise 88 bin 295'e yükseldi.

İsrail, Gazze Şeridi'nde sivillere yönelik saldırılarına devam ediyor. Bölgede katliamını sürdüren ve insancıl hukuku çiğneyen İsrail ordusu, 279 gündür tüm tepkilere rağmen Gazze Şeridi'ni yoğun bir şekilde bombalıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bölgede son 24 saatte düzenlenen iki saldırıda 50 sivilin hayatını kaybettiği, 54 sivilin ise yaralandığı aktarıldı.

Saldırıların başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 38 bin 345'e, yaralıların sayısının da 88 bin 295'e yükseldiği ifade edildi. - GAZZE

Kaynak: İHA

İsrail, Gazze, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında ölü sayısı artıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında ölü sayısı artıyor - Son Dakika
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