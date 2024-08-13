İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında ölü sayısı 39 bin 929'a yükseldi

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İsrail'in 7 Ekim'den bu yana yoğun saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 39 bin 929'a yükseldi.

İsrail, Gazze Şeridi'nde 312 gündür katliamlarına devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in son 24 saatte gerçekleştirdiği 2 saldırıda 32 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 88 Filistinlinin de yaralandığı bildirildi. 7 Ekim'den bu yana toplam can kaybının 39 bin 929'a, yaralı sayısının ise 92 bin 240'a yükseldiği ifade edildi. - GAZZE