İsrail\'in Gazze Şeridi\'ndeki saldırılarında son 24 saatte 150 kişi hayatını kaybetti

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İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sonucu son 24 saatte 150 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 26 bin 900'e yükseldi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Aralık'tan bu yana havadan, karadan ve denizden ayrım gözetmeksizin gerçekleştirdiği saldırıları 117 gündür devam ederken, can kaybı giderek artıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun gerçekleştirdiği saldırılar sonucu son 24 saatte düzenlenen saldırılarda 150 kişinin hayatını kaybettiği, 313 kişinin de yaralandığı duyuruldu. Saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana can kaybının 26 bin 900'e, yaralananların sayısının ise 65 bin 949'a yükseldiği aktarıldı.

İsrail Savunma Kuvvetlerinden (IDF) yapılan açıklamada ise İsrail'in 27 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde devam eden kara operasyonunda 3 askerinin daha öldüğü, operasyonda ölen asker sayısının 223'e yükseldiği belirtildi. - GAZZE