İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında son 24 saatte 118 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında son 24 saatte 118 kişi hayatını kaybetti

İsrail\'in Gazze Şeridi\'ndeki saldırılarında son 24 saatte 118 kişi hayatını kaybetti

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ederken son 24 saatte gerçekleştirilen 11 saldırıda 118 kişi hayatını kaybetti. Bu saldırılarla birlikte toplam can kaybı 29 bin 313'e yükseldi.

21.02.2024 12:47
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İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında son 24 saatte 118 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 29 bin 313'e yükseldi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 138 gündür devam ederken, can kaybı giderek artıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in saldırıları sonucu son 24 saatte gerçekleştirilen 11 saldırıda 118 kişinin hayatını kaybettiği, 163 kişinin de yaralandığı bildirildi. İsrail'in saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 29 bin 313'e, yaralı sayısının ise 69 bin 333'e yükseldiği aktarıldı. - GAZZE

Kaynak: İHA

İsrail, Gazze, Savaş ve Çatışma, Uluslararası İlişkiler, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında son 24 saatte 118 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında son 24 saatte 118 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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