İsrail\'in Gazze Şeridi\'ne yönelik saldırılarında 92 kişi hayatını kaybetti

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında son 24 saatte 92 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 29 bin 606'ya yükseldi.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 141 gündür aralıksız devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte gerçekleştirdiği 8 saldırıda 92 kişinin hayatını kaybettiği, 123 kişinin yaralandığı bildirildi. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 29 bin 606'ya, yaralananların sayısının ise 69 bin 737'ye yükseldiği aktarıldı.
"Bu insanlık trajedisine artık göz yumamayız"
Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) tarafından yapılan açıklamada, "Dünya izlerken Gazze'deki insanlar büyük tehlike altında. Tarifsiz acıların görüntüleri gelmeye devam ederken kimse 'bilmiyordum' diyemez. Bu insanlık trajedisine artık göz yumamayız" ifadeleri kullanıldı.
İsrail'e silah ihracatını durdurma çağrısı
Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese ise Gazze'deki savaşı sırasında İsrail'e silah göndermeye devam eden ülkelerin işlenen muhtemel "vahşet suçlarına" suç ortağı olabileceğini ifade etti. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Albanese, "BM uzmanları olarak çoğumuz ülkelere, Gazze'de kullanılabilecek silahların İsrail'e ihracatını durdurma çağrısında bulunuyoruz. Çünkü bu silahlar Uluslararası Adalet Divanı'nın Gazze hakkındaki geçici kararını ve muhtemelen Soykırım Sözleşmesini ihlal ediyor ve vahşet suçlarında suç ortaklığı anlamına gelebilir" ifadelerini kullandı.
BM uzmanları dün yayımladıkları raporda, "Silah ihracatına karışan devlet yetkilileri, Gazze'deki her türlü savaş suçuna, insanlığa karşı suça veya soykırım eylemine yardım ve yataklık etmekten bireysel şekilde cezai olarak sorumlu olabilir" ifadelerine yer verdi.
Lula bir kez daha "soykırım" dedi
Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yine İsrail'i hedef aldı. Lula bir kez daha İsrail hükümetinin Gazze'deki eylemlerinin "savaş" değil, "soykırım" olduğunu belirterek, "Ben özgür ve egemen bir Filistin devletinin kurulmasından yanayım. Bu Filistin devleti İsrail devletiyle uyum içinde yaşasın. İsrail hükümetinin yaptığı şey savaş değil, soykırımdır. Çocuklar ve kadınlar öldürülüyor" ifadelerini kullandı.
Filistin Başbakanı İsrail'in yeni yerleşim planlarını kınadı
Filistin Başbakanı Muhammad İştiyye, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da yeni yasa dışı yerleşim birimi inşa etme planlarına ilişkin açıklama yaptı. Başbakan İştiyye planını "uluslararası topluma açık bir meydan okuma" ve "bağımsız bir Filistin devleti kurulmasının önünde bir engel" olarak nitelendirdi. İştiyye, İsrail'in eylemlerinin uluslararası yasaları hiçe saydığını gösterdiğini vurguladı. - GAZZE
Son Dakika › 3.Sayfa › İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 92 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Turgut Altınok, tüm rakiplerini proje lansman toplantısına davet etti. Lansmana katılması beklenen isimler arasında CHP'nin adayı Mansur Yavaş da bulunuyor. Sadece DEM Parti'nin adaylarına davet gönderilmedi.
Yerel seçimler için geri sayım devam ederken anket şirketleri de araştırmalarına hız verdi. Özellikle İstanbul'da seçimi kimin kazanacağı merakla beklenirken 6 şirketin yaptığı seçim anketinin çoğunda Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum'un yarışı başa baş götürdüğü görüldü.
Başarılı şarkıcı Murat Dalkılıç, doğuştan gelen burnundaki sorunlar nedeniyle 9. kez ameliyat olacak. Sağlık sorunları sebebiyle konserlerini iptal etmek zorunda kalan Dalkılıç, tedavisinin devam edeceğini ve en kısa zamanda sağlıklı günlerde hayranlarıyla buluşacaklarını belirtti.
İstanbul Ümraniye'de imam nikahlı eşini ve 2 kızını öldürdükten sonra olay yerinden kaçan Suat Güney, ekiplerin başarılı operasyonuyla yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin kendisini yakalayan polislere "Bir anlık öfkeyle yaptım" dediği öğrenildi.
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı Yamanlı Mahallesi muhtar adayı Necati Eren, seçmenlerin oyunu alabilmek için boyasız ev kalmayacak vaadiyle evleri boyamaya başladı. Kendi imkanlarıyla tedarik ettiği boyalarla mahalle halkının evlerinin dış cephelerini boyayan Eren, seçilirse bu çalışmalara devam edeceğini belirtti.
MHP Sancaktepe İlçe Başkanı Arzu Karaalioğlu, seçim çalışmaları kapsamında ilçede bir dizi ziyaretlerde bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun MHP standını ziyaret etmesine izin vermedi. İmamoğlu ve ekibinin karşısına dikilen Karaalioğlu, "Geri basın geri... Gidip pazarlık masasına oturduklarınızla demlenin" diyerek çadıra girmelerine izin vermedi. Bu anlarda iki taraf arasında da tansiyon oldukça yükseldi.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 140 gündür aralıksız devam ediyor. Saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 29 bin 514'e, yaralananların sayısı ise 69 bin 616'ya yükseldi. Savaşta ailesini kaybeden bir Gazzeli çocuğun cenaze namazı sırasında yaşadığı zor anlar sosyal medyada gündem oldu.
Çağatay Ulusoy'un başrolünü oynadığı Gaddar dizisinde üşüdüğü için taksisine aldığı kişi tarafından acımasızca öldürülen taksici Oğuz Erge'nin konusu işlendi. Dizide Erge'yi öldüren kişiden intikam alındığı anlara yer verildi.
13 yıl önce inşaatına başlanan Çukurova Havalimanı'nın ocak ayında açılacağı duyurulmuştu; ancak açılış yine gerçekleşmedi. CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, TBMM'de yaptığı açıklamada iktidara yüklenerek "Seçim dönemlerinde göz boyayıp, bitmeyen projeleri gündeme getiriyorlar" dedi.
Sizin düşünceleriniz neler ?