İsrail\'in Gazze Şeridi\'ne yönelik saldırılarında 64 Filistinli öldü

İsrail Gazze Şeridi'ne yönelik son 24 saatte düzenlediği saldırılarda çoğu çocuk ve kadın 64 Filistinlinin ölümüne neden olurken, saldırılarda 186 Filistinli de yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik bombardımanı 86 gündür devam ediyor. Bölgenin dört bir yanına aralıksız bomba yağdıran İsrail ordusu çoğu çocuk ve kadın binlerce Filistinliyi katlederken, dünya bu gerçeklere karşı üç maymunu oynuyor. Saldırılar güneyde yoğunlaşsa da İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi'nin geneline yönelik düzenlediği saldırılarında 64 Filistinli hayatını kaybetti, 186 Filistinli ise yaralandı.

İsrail, Deir El Balah'ta sivillerin sığındığı evi vurdu: 4 ölü

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin merkezindeki Deir El Balah kentinde yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı bir evi vurdu. İlk belirlemelere göre saldırıda 4 kişi hayatını kaybederken, yaralanan 12 kişi Aksa Şehitleri Hastanesi'ne götürüldü.

Refah'ta gambottan açılan ateş sonucu 1 Filistinli öldü

İsrail Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine denizden ateş açtı. Gambottan açılan ateş sonucu 1 Filistinli hayatını kaybetti. - GAZZE