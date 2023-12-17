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İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'daki saldırılarında en az 25 Filistinli hayatını kaybetti - Son Dakika
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İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'daki saldırılarında en az 25 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda en az 20 Filistinli hayatını kaybederken, Batı Şeria'da bulunan Nur Şems Mülteci Kampı'na düzenlenen saldırıda 5 Filistinli yaşamını yitirdi. İsrail'in saldırılarına 72 gündür devam ediyor.

İsrail\'in Gazze ve Batı Şeria\'daki saldırılarında en az 25 Filistinli hayatını kaybetti
17.12.2023 - 14:00,
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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda en az 20 Filistinli hayatını kaybederken, Batı Şeria'da bulunan Nur Şems Mülteci Kampı'na düzenlenen saldırıda 5 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına 72 gündür devam ediyor. On binlerce sivilin ölümüne yol açan saldırılarına ara vermeden devam eden İsrail güçleri, binlerce yerinden edilmiş Filistinlinin sığındığı noktaları vuruyor. İsrail ordusu sabah saatlerinde Cibaliye Mülteci Kampı'nda Shehab ailesine ait daireyi hedef aldı. Saldırıda en az 20 Filistinli hayatını kaybederken, yaklaşık 100 kişi de yaralandı. Çevredeki binaların da büyük hasar gördüğü saldırının ardından aralarında çocuklarında bulunduğu ölü ve yaralılar çevredeki sağlık tesislerine götürüldü.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından daha önce yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki 36 hastaneden sadece 11'inin kısmen işlevsel olduğu belirtilmişti.

Batı Şeria'daki Nur Şems Mülteci Kampı'na saldırı: 5 ölü

İsrail ordusunun sabahın erken saatlerinde saldırdığı Batı Şeria'da bulunan Tulkarem kentine bağlı Nur Şems Mülteci Kampı'nda ise 5 Filistinli hayatını kaybetti. Filistin resmi haber ajansı WAFA, İsrail güçlerinin ambulansların kampa ulaşmasını engellediğini ve bir sağlık görevlisini tutuklandığını bildirdi. Ayrıca, saldırının ardından bölgeye tank ve buldozerlerle geniş çaplı baskın düzenlendiğini aktardı.

İsrail'in Refah'taki saldırısında Fransa Dışişleri Bakanlığı çalışanı hayatını kaybetti

Fransa Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine çarşamba günü düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybedenlerin arasında bakanlık çalışanının da olduğu duyuruldu. Açıklamada, en az 10 sivilin hayatını kaybettiği olay kınanırken, "İsrail makamlarından bu bombalı saldırının koşullarının mümkün olan en kısa sürede aydınlatılmasını talep ediyoruz" ifadeleri kullanıldı. Bakanlık çalışanının aldığı yaralar sonucu öldüğü kaydedildi. - GAZZE

Kaynak: İHA
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Batı Şeria, İsrail, Gazze, Son Dakika

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