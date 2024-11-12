İsrail'in Gazze'ye İHA Saldırısı: 10 Ölü - Son Dakika
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İsrail'in Gazze'ye İHA Saldırısı: 10 Ölü

İsrail'in El-Mevasi bölgesindeki bir çadıra düzenlediği İHA saldırısında en az 10 kişi hayatını kaybetti.

12.11.2024 07:52
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İsrail'in daha önce "güvenli" olduğunu açıkladığı Gazze'nin El-Mevasi bölgesindeki bir çadıra düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırısında en az 10 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

İsrail'in Filistinli sivilleri hedef alan katliamlarına bir yenisi daha eklendi. Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde "güvenli bölge" ilan ederek yüz binlerce insanı zorla göç ettirdiği Han Yunus şehrinin el-Mevasi bölgesindeki bir çadıra insansız hava aracı (İHA) saldırısı düzenlediği bildirildi. Saldırıda en az 10 Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtilirken, çok sayıda kişinin ise yaralandığı kaydedildi. İsrail ordusundan saldırıya dair açıklama yapılmadı. - GAZZE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İsrail'in Gazze'ye İHA Saldırısı: 10 Ölü - Son Dakika

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