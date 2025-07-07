İsrail'in Gazze'ye Saldırıları Devam Ediyor

İsrail'in dün gece Gazze Şeridi'nin farklı yerlerine gerçekleştirdiği hava saldırılarında 16 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürüyor. İsrail'in dün gece Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda 16 Filistinli hayatını kaybetti. Filistinli kaynaklar, Han Yunus Valiliğini hedef alan bir saldırıda 2'si kadın 3 kişinin öldüğünü açıkladı. İsrail'in Gazze Şeridi'nin merkezindeki Bureij Mülteci Kampı'nda bir evin hedef aldığı başka bir saldırıda da 3 kişinin daha öldüğü, birçok kişinin yaralandığı aktarıldı. Açıklamada ayrıca Gazze Şeridi'ndeki Al-Rimal Sağlık Merkezi'nde bir odanın hedef alındığı bir saldırıda 1'i çocuk 6 kişi hayatını kaybederken, 25 kişinin de yaralandığı aktarıldı. Tel al-Hawa semtindeki Zafer Kuleleri yerleşkelerinin vurulduğu bir saldırıda ise 1 kişi ölürken ve birçok kişi yaralanırken, bir kişinin de Cibaliye şehrine gerçekleştirilen insansız hava aracı (İHA) saldırısı sonucu hayatını kaybettiği açıklandı. İki kişinin ise İsrail askerlerinin bir insani yardım dağıtım merkezi yakınlarında kalabalığa ateş açması sonucu hayatını kaybettiği aktarıldı.

Filistin Sağlık Bakanlığı'nın dün yaptığı açıklamada İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze Şeridi'ne gerçekleştirdiği açıklamalarda bilançonun 57 bin 418 ölü ve 136 bin 261 yaralıya yükseldiği duyurulmuştu. - GAZZE