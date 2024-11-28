İsrail'in Gazze'ye Saldırısı: 4 Ölü - Son Dakika
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İsrail'in Gazze'ye Saldırısı: 4 Ölü

İsrail, Gazze'deki Beyt Lahya'da 2 eve düzenlediği saldırılarda 4 kişiyi öldürdü, çok sayıda yaralı var.

28.11.2024 04:11
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İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Beyt Lahya şehrinde bulunan 2 eve düzenlediği saldırılarda en az 4 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Lübnan'da yürürlüğe giren ateşkes Orta Doğu'da barış umutlarını artırırken, İsrail ordusu Filistin'de bir katliama daha imza attı. Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre, İsrail güçleri Gazze Şeridi'ndeki Beyt Lahya şehrinde bulunan Sahweil ve Zaqout ailelerine ait 2 eve saldırı düzenledi. Saldırılarda en az 4 kişinin öldüğü belirtilirken, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi. İsrail ordusundan saldırıların amacına dair açıklama yapılmadı. - GAZZE

Kaynak: İHA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Lübnan, İsrail, Dünya, gazze, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İsrail'in Gazze'ye Saldırısı: 4 Ölü - Son Dakika

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