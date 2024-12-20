İsrail'in Hava Saldırısında 8 Filistinli Hayatını Kaybetti

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İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin merkezindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nda bir apartmana düzenlediği hava saldırısında 3'ü çocuk 8 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail, Gazze Şeridi'nde sivillerin üzerine bomba yağdırıyor, dünya ise sessizliğini koruyor. İsrail güçleri birçok kez hedef aldığı bölgenin merkezindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nı yine vurdu. Düzenlenen hava saldırısında 3'ü çocuk 8 Filistinli hayatını kaybederken, yaralanan 18 Filistinli Aksa Şehitleri Hastanesi ve El Awda Hastanesi'ne sevk edildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'te başlattığı saldırılarda toplam 45 bin 206 sivil hayatını kaybederken, 107 bin 512 sivil yaralandı. - GAZZE ŞERİDİ