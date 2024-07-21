İsrail'in Hudeyde'ye düzenlediği saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi

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İsrail ordusu, Yemen'deki Hudeyde kentine düzenlediği saldırıya ait görüntüleri yayınladı. İsrail'in düzenlediği saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi.

İsrail ordusu, dün Yemen'de Husilerin kontrolünde bulunan Hudeyde kentine düzenlenen saldırıya ait görüntüleri yayınladı. Görüntülerde, hava saldırısında limanda yük boşaltmak için kullanılan dört vincin vurulduğu görüldü. Saldırıda ayrıca limandaki yakıt depoları ve enerji altyapısı da hedef alınmıştı.

Can kaybı 6'ya yükseldi

Yemen Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Anis al-As, İsrail'in Hudeyde'ye düzenlediği hava saldırısında ölenlerin sayısının 6'ya yükseldiğini, çoğu ağır olmak üzere 83 kişinin de yaralandığını belirtti. Al-As, ayrıca 3 kişinin kayıp olduğunu belirtti. - EL HUDEYDE