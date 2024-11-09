İsrail'in Lübnan'a Saldırıları Sürüyor

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İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyine hava saldırıları gerçekleştirdi.

İsrail, Lübnan'a saldırılarını sürdürüyor. İsrail ordusu, gece saatlerinde Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Burj al-Barajneh bölgesine 5 saldırı gerçekleştirdi. İsrail ayrıca Lübnan Üniversitesi yakınlarını da vurdu. Saldırıların ardından bölgeden yoğun duman yükseldi. Can kaybı veya yaralı sayısına ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Tyre'de can kaybı 9 oldu

İsrail ordusunun akşam saatlerinde Lübnan'ın güneyindeki Tyre (Sur) kentinde iki binaya düzenlediği saldırıda ise can kaybı arttı. Lübnan Sağlık Bakanlığına göre saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a yükseldi, 38 kişi de yaralandı. - BEYRUT