İsrail'in Lübnan Saldırılarında 7 Ölü

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Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in ülkenin Nebatiye şehri ve çevresine düzenlediği son saldırılarda en az 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 24 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

Uluslararası toplumun tepkisine rağmen Orta Doğu'da sivillere yönelik saldırılarını sürdüren İsrail ordusu, bir kez daha Lübnan'ı hedef aldı. Resmi Lübnan basınında yer alan haberlere göre, İsrail savaş uçakları ve topçu birlikleri ülkenin güneyindeki Nebatiye şehri ve çevresine yönelik bir dizi saldırı düzenledi. Saldırılarda Nebatiye şehrinin yanı sıra Ainata ve Arnoun köyleri ile, Hanine, Kunin ve Yahmar al-Shaqif kasabalarının hedef alındığı aktarıldı. Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise, Nebatiye ve çevresini hedef alan son İsrail saldırılarında en az 7 kişinin hayatını kaybettiği, 24 kişinin ise yaralandığı kaydedildi. - BEYRUT