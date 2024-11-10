İsrail'in Lübnan Saldırısında 20 Ölü

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İsrail güçlerinin Lübnan'ın başkenti Beyrut'un kuzeyindeki Jbeil köyüne düzenlediği saldırıda 3'ü çocuk en az 20 kişi hayatını kaybetti.

İsrail Gazze Şeridi'nde ve Lübnan'da kanlı saldırılarına ara vermeden devam ediyor. Gazze'de son 24 saatte 51 Filistinliyi öldüren İsrail güçleri, Lübnan'ın başkenti Beyrut'tun kuzeyinde de saldırı gerçekleştirdi. Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Jbeil bölgesindeki Alamat kasabasında gerçekleşen saldırıda 3'ü çocuk en az 20 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin ise yaralandığı bildirildi. - BEYRUT