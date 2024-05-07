İsrail'in Refah Sınır Kapısı'nı ele geçirmesi insani krizi derinleştiriyor - Son Dakika
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İsrail'in Refah Sınır Kapısı'nı ele geçirmesi insani krizi derinleştiriyor

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ederken, Refah Sınır Kapısı'nın Filistin tarafını ele geçirmesi bölgedeki insani krizi çıkmaza soktu. Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (UNOCHA) Sözcüsü Jens Laerke, İsrail makamlarının BM'nin Refah Sınır Kapısı'na erişimini engellediğini belirtti. Gazze Şeridi'ne yardım ulaştıran iki ana arterin tıkanması durumu daha da kötüleştirdi.

07.05.2024 15:59
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Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (UNOCHA) Sözcüsü Jens Laerke, İsrail'in Refah Sınır Kapısı'nın Filistin tarafını ele geçirmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Bize şu an için personel ya da mal giriş çıkışı olmayacağı söylendi. Elimizde Gazze'deki tüm operasyon için geçerli 1 günlük yakıttan oluşan bir tampon kaldı" dedi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ederken, 1 milyonu aşkın sivilin sığındığı güneydeki Refah kentine de saldırı başlattı. İsrail ordusunun dün gece havadan vurduğu Refah'ta bugün de insani yardımların giriş yaptığı Refah Sınır Kapısı'nın Filistin tarafını ele geçirmesi bölgedeki insani krizi çıkmaza soktu. Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (UNOCHA) Sözcüsü Jens Laerke İsviçre'nin Cenevre şehrinde düzenlediği basın toplantısında, BM'nin Refah Sınır Kapısı'na erişiminin İsrail makamları tarafından engellendiğini söyledi. Laerke açıklamasında, "Şu anda Refah geçişinde herhangi bir fiziksel varlığımız yok çünkü erişimimiz İsrail ordusuna bağlı Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktivitelerini Koordinasyon Birimi (COGAT) tarafından engellendi" dedi. COGAT'ın sınırdan personel ya da mal giriş çıkışı olmayacağını bildirdiğini söyleyen Laerke, "Elimizde 1 günlük yakıttan oluşan bir tampon var. Yakıt sadece Refah üzerinden geldiği için, 1 günlük tampon Gazze Şeridi'ndeki tüm operasyon için geçerli. Eğer yakıt gelmezse, bu insani yardım operasyonunu mezara sokmanın çok etkili bir yolu olacaktır. Şu anda Gazze Şeridi'ne yardım ulaştıran iki ana arter tıkanmış durumda" ifadelerini kullandı.

Gazze Şeridi'ne yardım geçişi tamamen durdu

Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılan açıklamada ise, İsrail'in şu anda Refah üzerinden hasta transferine izin vermediği aktarıldı. Refah'taki Kızılay kaynakları da Gazze Şeridi'ne yardımların Refah'ta ve İsrail kontrolündeki Kerem Şalom geçişinde tamamen durduğunu bildirdi.

Refah'taki Kuveyt Hastanesi Direktörü Suhaib al-Hamas, İsrail'in saldırılarının yoğunlaştığı kentte onlarca yaralının hastaneye getirildiğini belirtti. Hastanenin normalden çok daha fazla hastayı kabul ettiğini söyleyen al-Hamas, hastanenin mevcut hızıyla daha uzun süre faaliyet göstermesi için yeterli yatak, tıbbi malzeme ve yakıta sahip olmadığını aktardı. Al-Hamas tesisin röntgen cihazının aşırı kullanım nedeniyle çalışmayı durdurduğunu da sözlerine ekledi. - REFAH

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İsrail'in Refah Sınır Kapısı'nı ele geçirmesi insani krizi derinleştiriyor - Son Dakika

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