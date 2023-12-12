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İsrail'in saldırılarında 22 sivil hayatını kaybetti - Son Dakika
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İsrail'in saldırılarında 22 sivil hayatını kaybetti

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin Han Yunus ve Refah kentlerine gerçekleştirdiği saldırılarda 22 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi. Saldırılar, Gazze Şeridi'ne yönelik ayrım gözetmeksizin gerçekleştirilen saldırıların 67. gününe girildi.

İsrail\'in saldırılarında 22 sivil hayatını kaybetti
12.12.2023 - 12:44,
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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus ve Refah kentine gerçekleştirdiği saldırılarda 22 sivil hayatını kaybetti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne ayrım gözetmeksizin gerçekleştirdiği saldırılarda 67. güne girildi. Yerel kaynaklar, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah şehrinde evleri hedef aldığını, 20 sivilin hayatını kaybettiğini, onlarca sivilin yaralandığını ve enkaz altında kalanlar olduğunu aktardı. İsrail'in Han Yunus şehrinde gerçekleştirdiği topçu saldırısında ise 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 kişinin yaralandığı belirtildi. - HAN YUNUS

Kaynak: İHA
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İsrail, Gazze, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, 3. Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İsrail'in saldırılarında 22 sivil hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail'in saldırılarında 22 sivil hayatını kaybetti - Son Dakika
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