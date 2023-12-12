İsrail\'in saldırılarında 22 sivil hayatını kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus ve Refah kentine gerçekleştirdiği saldırılarda 22 sivil hayatını kaybetti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne ayrım gözetmeksizin gerçekleştirdiği saldırılarda 67. güne girildi. Yerel kaynaklar, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah şehrinde evleri hedef aldığını, 20 sivilin hayatını kaybettiğini, onlarca sivilin yaralandığını ve enkaz altında kalanlar olduğunu aktardı. İsrail'in Han Yunus şehrinde gerçekleştirdiği topçu saldırısında ise 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 kişinin yaralandığı belirtildi. - HAN YUNUS