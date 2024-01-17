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İsrail'in saldırılarında son 24 saatte 163 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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İsrail'in saldırılarında son 24 saatte 163 kişi hayatını kaybetti

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ediyor. Son 24 saatte 163 kişi hayatını kaybederken, toplam can kaybı 24 bin 448'e yükseldi. Yaralı sayısı ise 61 bin 504 oldu.

İsrail\'in saldırılarında son 24 saatte 163 kişi hayatını kaybetti
17.01.2024 - 12:20,
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İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 163 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 24 bin 448'e yükseldi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik ayrım gözetmeksizin gerçekleştirdiği saldırılar 103'üncü günde devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in saldırılarında son 24 saatte 163 kişinin hayatını kaybettiği, 350 kişinin de yaralandığı duyuruldu. Çok sayıda yaralının hala enkaz altında ve yollarda olduğu, ambulans ve sivil savunma ekiplerinin yaralılara ulaşamadığı aktarıldı. Son verilerle birlikte İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısının 24 bin 448'e, yaralı sayısının ise 61 bin 504'e yükseldiği belirtildi. - GAZZE

Kaynak: İHA
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İsrail, Gazze, Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İsrail'in saldırılarında son 24 saatte 163 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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