İsrail'in Saldırısı: Suriye'de Yol Çalışmaları Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

İsrail'in Saldırısı: Suriye'de Yol Çalışmaları Başladı

İsrail'in saldırısı sonrası Jdeidet Yabus sınır kapısını yeniden açmak için geçici yol oluşturuldu.

28.11.2024 12:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail saldırısında hasar gören Suriye'nin Jdeidet Yabous sınır kapısını Lübnan sınırına bağlayan uluslararası yolu yeniden açmak için çalışmalar başlarken, trafik akışı için geçici bir yol oluşturuldu.

İsrail, Suriye'de çok sayıda noktaya saldırı düzenlerken, saldırıların izlerini ortadan kaldırmak için çalışmalar yürütülüyor. Suriyeli yetkililer, İsrail güçlerinin geçtiğimiz ay düzenlediği saldırıda hasar görerek kapanan Jdeidet Yabus sınır kapısını Lübnan sınırına bağlayan uluslararası yolda çalışma başlatıldığını bildirdi. Yetkililer, yolu yeniden trafiğe açmak için çalışmalara başlandığını ve çalışmalar tamamlanana kadar geçici bir yol açıldığını aktardı.

İsrail bir kez daha sınıra saldırmıştı

İsrail güçleri, ABD Başkanı Joe Biden'ın Hizbullah ile İsrail arasında ateşkesin yürürlüğe gireceğini açıklamasının ardından dün yerel saatle 04.00'te Lübnan-Suriye sınırına saldırı düzenlemişti. Lübnan Ulaştırma Bakanı Ali Hamieh ise, İsrail'in Suriye ile olan üç kuzey sınır kapısına ilk kez saldırdığını belirtmişti. Suriye devlet haber ajansı ise, saldırıda 4 sivil ve 2 askerin öldüğünü, 12 kişinin de yaralandığını aktarmıştı. - ŞAM

Kaynak: İHA

Savaş ve Çatışma, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Lübnan, Suriye, İsrail, trafik, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İsrail'in Saldırısı: Suriye'de Yol Çalışmaları Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:38 Genç kız, toplu taşımada yaşadığı tacizleri gözyaşları içinde anlattı Genç kız, toplu taşımada yaşadığı tacizleri gözyaşları içinde anlattı
12:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın o sözlerinin hedefinde Cübbeli mi var Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözlerinin hedefinde Cübbeli mi var?
11:35 Sahte dolarların piyasaya sürüldüğü iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldı Sahte dolarların piyasaya sürüldüğü iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldı
10:57 Muhtarın yerine de kayyum atandı Muhtarın yerine de kayyum atandı
10:12 Halep’te taarruz başlatan Esed karşıtı Heyet Tahrir Şam 32 bölgeyi ele geçirdi Halep'te taarruz başlatan Esed karşıtı Heyet Tahrir Şam 32 bölgeyi ele geçirdi
17:58 Savcı Yavuz Engin’den ’Yenidoğan’ çetesinin avukatına İskender Büyük repliğiyle yanıt Savcı Yavuz Engin'den 'Yenidoğan' çetesinin avukatına İskender Büyük repliğiyle yanıt
17:52 Halil Umut Meler, Al Shabab-Al Hilal maçını yönetecek Halil Umut Meler, Al Shabab-Al Hilal maçını yönetecek
17:44 Rusya, tüm dünyaya duyurdu: Derhal son verin yoksa herkes için çok tehlikeli olacak Rusya, tüm dünyaya duyurdu: Derhal son verin yoksa herkes için çok tehlikeli olacak
17:41 Vollkan Demirel’den çim uzunluğundan şikayet eden Okan Buruk’a bomba cevap Vollkan Demirel'den çim uzunluğundan şikayet eden Okan Buruk'a bomba cevap
17:38 2017’de çalınmıştı Bin 600 yıllık mezar steli Ankara’da bulundu 2017'de çalınmıştı! Bin 600 yıllık mezar steli Ankara'da bulundu
17:26 Beşiktaş’ın Maccabi Tel Aviv maçı kadrosu açıklandı Beşiktaş'ın Maccabi Tel Aviv maçı kadrosu açıklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2024 13:15:15. #1.13#
SON DAKİKA: İsrail'in Saldırısı: Suriye'de Yol Çalışmaları Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.