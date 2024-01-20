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İsrail'in Şam'daki saldırısında İran Devrim Muhafızları komutanı öldü - Son Dakika
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İsrail'in Şam'daki saldırısında İran Devrim Muhafızları komutanı öldü

İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'ın batısında gerçekleştirdiği hava saldırısında, İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü İstihbarat Komutanı Tuğgeneral Sadık Umidzade ve yardımcısı hayatını kaybetti.

20.01.2024 - 13:17,
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İsrail, Suriye'nin başkenti Şam'ın El Mazze Mahallesinde İran'a ait olan bir binayı hedef aldı. Saldırı sonucunda İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü İstihbarat Komutanı Tuğgeneral Sadık Umidzade ve yardımcısı hayatını kaybetti.

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İsrail ordusu, Suriye'nin başkenti Şam'ın El Mazze mahallesindeki bir binayı hedef aldı. İran Devrim Muhafızları Ordusundan saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, "Bir kez daha siyonist İsrail rejimi, Suriye'nin başkenti Şam'a saldırmış ve saldırı sonucu İranlı 4 askeri danışman hayatı kaybetmiştir" ifadelerini kullandı.

İsrail'in Suriye'ye saldırısında İran Devrim Muhafızları komutanı ve yardımcısı hayatını kaybetti

Suriye resmi devlet haber ajansı SANA da saldırının İsrail tarafından gerçekleştirildiği bilgisini paylaşarak en az 4 kişinin öldüğünü belirtti. Lübnan merkezli el-Meyadin kanalı ise hedef alınan binanın İran Devrim Muhafızları Ordusu'na ait olduğunu aktardı.

İsrail'in Suriye'ye saldırısında İran Devrim Muhafızları komutanı ve yardımcısı hayatını kaybetti

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İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyine yakınlığıyla bilinen "Nournews", saldırıda ölenlerin Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü'nün İstihbarat Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Sadık Omidzade ile yardımcısı Hac Golam Muharrem olduğunu paylaştı.

İsrail\'in Şam\'daki saldırısında İran Devrim Muhafızları komutanı öldü
Kaynak: İHA
YORUMLAR (2)
  • Özkan ÖZMEN: Iranın sımdı yapacagı ılk is: ırak ve pakisatana saldirilarini artirmak. :D Yanıtla 6 78
  • Eski Tüfek.: Özkan ...güldürdün beni..:) 11 26

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Son Dakika 3.Sayfa İsrail'in Şam'daki saldırısında İran Devrim Muhafızları komutanı öldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail'in Şam'daki saldırısında İran Devrim Muhafızları komutanı öldü - Son Dakika
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