İsrail'in Baniyas kentine düzenlediği hava saldırısında 3 kişi hayatını kaybetti

Bursa'da 88 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şüpheli, Bazanın Altında Yakalandı

Bursa'da hakkında 88 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli, evinde bazanın altında saklanırken kıskıvrak yakalandı. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanması için operasyon düzenledi. Operasyon sonucunda, hırsızlık suçlarından hüküm giyen Y.C.S. isimli şahıs, evinde saklandığı bazanın altında yakalandı. Ayrıca, uyuşturucu ticareti ve sağlama suçlarından aranan R.K. ve M.İ. de yakalandı. Aranan şahısların emniyetteki işlemleri devam ediyor.