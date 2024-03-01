İsrail'in Baniyas kentine düzenlediği hava saldırısında 3 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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İsrail'in Baniyas kentine düzenlediği hava saldırısında 3 kişi hayatını kaybetti

İsrail'in Suriye'nin batısındaki Baniyas kentine yönelik gerçekleştirdiği hava saldırısında, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na mensup askeri danışmanın da aralarında bulunduğu 3 kişi hayatını kaybetti. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi tarafından yapılan açıklamada, İsrail savaş uçaklarının sabah saatlerinde Suriye'nin batısındaki Baniyas kentinde bulunan bir binayı vurduğu belirtildi. İran basınında yer alan haberde ise, saldırıda hayatını kaybeden danışmanın ismi Reza Zarei olarak açıklandı.

01.03.2024 19:08
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İsrail'in Suriye'nin batısındaki Baniyas kentine yönelik gerçekleştirdiği hava saldırısında İran Devrim Muhafızları Ordusu'na mensup askeri danışmanın da aralarında bulunduğu 3 kişi hayatını kaybetti.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi tarafından yapılan açıklamada, İsrail savaş uçaklarının sabah saatlerinde Suriye'nin batısındaki Baniyas kentinde bulunan bir binayı vurduğu belirtildi. Açıklamada, saldırıda aralarında İran Devrim Muhafızları Ordusu'na mensup askeri danışmanın da bulunduğu 3 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

İran basınında yer alan haberde ise, saldırıda hayatını kaybeden danışmanın ismi Reza Zarei olarak açıklandı. - TAHRAN

Kaynak: İHA

Devrim Muhafızları, Suriye, İsrail, İran, Uluslararası İlişkiler, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İsrail'in Baniyas kentine düzenlediği hava saldırısında 3 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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