İsrail'in Yemen'e Hava Saldırısı: 21 Yaralı

İsrail ordusunun Yemen'e düzenlediği hava saldırısında 21 kişi yaralandı.

İsrail'in Yemen'deki İran destekli Husilere düzenlediği hava saldırısında bilanço netleşmeye başladı. Husi hükümetine bağlı Sağlık Bakanlığı, saldırıda ilk belirlemelere göre 21 kişinin yaralandığını açıkladı. Bakanlık, saldırının uluslararası insancıl hukukun açık bir ihlali olduğunu ifade ederek, uluslararası toplumu ABD ve İsrail'in Yemen ve Gazze'de işlediği suçları durdurmak için acilen harekete geçmeye çağırdı.

Husilerin İsrail'deki Ben Gurion Havalimanı'na düzenlediği füze saldırısına karşılık veren İsrail ordusu, Yemen'deki Hudeyde Limanı'na ve çimento fabrikasına hava saldırısı düzenlemişti. - SANA