İsrail, İran'ın İHA ve Silah Depolarını Hedef Aldı

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, "İsrail ordusu, İran'ın Bender Abbas kentinde bulunan insansız hava aracı (İHA) depoları ile bir silah deposunu hedef alıyor" denildi.

İsrail, İran'a yönelik saldırılarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, Hürmüz Boğazı kıyısında yer alan İran'ın Bender Abbas kentine şu anda saldırı düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, "İran'ın güneybatısında, Bender Abbas kentinde bulunan insansız hava aracı (İHA) depoları ile bir silah deposunu hedef alıyor" ifadeleri kullanıldı. - TEL AVİV