İsrail, İran ve Hizbullah'a Saldırdı

İsrail ordusu, gece boyunca İran'a düzenlenen saldırılarda Devrim Muhafızları Ordusu'na (IRGC) ait iki istihbarat karargahı ve İran İstihbarat Bakanlığı'na ait bir binanın vurulduğunu bildirdi.

İsrail güçleri, gece boyunca İran ve Lübnan'da saldırılar düzenledi. İsrail ordusu, İran'a düzenlenen saldırılarda balistik füze depolama tesisleri ile çeşitli devlet binalarının vurulduğunu bildirdi. Açıklamada, başkent Tahran'daki Devrim Muhafızları Ordusu'na (IRGC) ait iki istihbarat karargahı ve İran İstihbarat Bakanlığı'na ait bir binanın vurulduğunu bildirdi. Vurulan yaklaşık 50 hedef arasında silah depoları ve hava savunma sistemlerinin de bulunduğu öne sürüldü.

"Rıdvan Gücü'ne ait karargahların hedef alındı"

İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) yapılan başka bir açıklamada da Hizbullah'a bağlı bir yayın istasyonu ve Hizbullah'ın elit birimi Rıdvan Gücü'ne ait karargahların hedef alındığı aktarıldı. IDF açıklamasında, "Gece boyunca İsrail ordusu, Beyrut'ta ve Lübnan'ın diğer bölgelerinde Hizbullah terör örgütüne ait altyapıları hedef aldı. Beyrut'ta gerçekleştirilen saldırılarda, terör örgütüne ait karargahlar vuruldu. Bunlar arasında, Rıdvan Gücü birimine ait bir karargah da bulunuyordu. Hizbullah güçleri bu karargahtan, İsrail ordusu güçlerine ve İsrail Devleti vatandaşlarına karşı terör planlarını ilerletmek ve uygulamak için faaliyet yürütüyordu" denildi. Açıklamada, İsrail ordusunun Hizbullah'ın istihbarat karargahını da hedef aldığı belirtildi.

"İsrail ordusu, Hizbullah terör örgütüne karşı güçlü şekilde hareket etmeye devam edecek"

IDF açıklamasında ayrıca, "Hizbullah terör örgütü, Lübnan'da sivil altyapılar içinden sistematik şekilde faaliyet göstermekte, bu alanlardan İsrail vatandaşlarına zarar veren terör faaliyetleri yürütmekte ve aynı zamanda Lübnan vatandaşlarını tehlikeye atmaktadır. İsrail ordusu, İran terör rejiminin himayesinde çatışmalara katılma kararı alan Hizbullah terör örgütüne karşı güçlü şekilde hareket etmeye devam edecek ve İsrail Devleti vatandaşlarına zarar verilmesine izin vermeyecektir" ifadeleri kullanıldı. - TEL AVİV