İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine hava saldırısı düzenledi - Son Dakika
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İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine hava saldırısı düzenledi

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde bulunan Ghaziyeh kasabası yakınlarına hava saldırısı düzenledi. Saldırı sonucunda can ve mal kaybı hakkında henüz bilgi bulunmamaktadır. İsrail ise saldırıyla ilgili herhangi bir açıklama yapmamıştır.

19.02.2024 19:01
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- İsrail, Lübnan'ın güneyine hava saldırısı düzenledi

BEYRUT - İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine hava saldırısı düzenledi.

İsrail, bir kez daha Lübnan topraklarını vurdu. Lübnan basınında yer alan haberlerde, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde İsrail sınırına yaklaşık 60 kilometre uzaklıktaki Ghaziyeh kasabası yakınlarına hava saldırısı düzenlediği aktarıldı. Saldırıda can ve mal kaybı henüz bilinmiyor. İsrail ise saldırıyla ilgili henüz açıklama yapmadı.

İsrail ordusu, Lübnan\'ın güneyine hava saldırısı düzenledi
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine hava saldırısı düzenledi - Son Dakika

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