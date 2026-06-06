İsrail, Lübnan Ordusuna Saldırdı

İsrail ordusu, Lübnan ordusuna ait askeri araca yönelik saldırıya ilişkin açıklamasında, aracın tahliye edilmiş aktif bir çatışma bölgesinde seyir halinde olduğunu ve araçta Lübnan ordusundan ikisi subay olmak üzere üç askerin bulunduğunun tespit edildiğini bildirdi.

İsrail'den geçtiğimiz saatlerde Lübnan ordusuna ait bir araca düzenlenen ve Lübnan askerlerinin hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin açıklama geldi. İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) yapılan açıklamada, Lübnan'ın Tivin köyü yakınlarında İsrail güçlerine doğru şüpheli şekilde ilerleyen bir aracı tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, söz konusu aracın tahliye edilmiş bir aktif çatışma bölgesinde seyir halinde olduğu, ayrıca bölgede İsrail güçlerine yönelik ateş açıldığına ilişkin bir ihbar alındığı öne sürüldü.

IDF ayrıca, elde edilen bilgilere göre Hizbullah'ın bu bölgede yoğun şekilde faaliyet gösterdiğini iddia etti. İsrail ordusu, tespit ve gelen ihbarlar nedeniyle bölgedeki İsrail askerlerine yönelik risk değerlendirmesi sonucunda aracın hedef alındığı açıkladı.

İlk incelemelere göre araçta Lübnan ordusunda görevli iki subay ve bir askerin bulunduğu tespit edildi. Olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

Açıklamada, "Bu bölgenin, IDF ile hareket koordinasyonu gerektiren bir muharebe bölgesi olduğunu özellikle vurguluyoruz" ifadeleri kullanıldı. İsrail güçlerinin askeri faaliyetlerinde Lübnan ordusunu değil, Hizbullah'ı hedef aldığı belirtildi.

Seyir halindeki araç vurulmuştu

Lübnan ordusundan saldırıya ilişkin yapılan açıklamaya göre İsrail, ülkenin güneyindeki Nebatiye-Al Khaldiye yolunda seyreden bir askeri araca saldırı düzenlemiş, saldırı sonucunda biri subay rütbesinde olmak üzere birkaç Lübnan askerinin hayatını kaybettiği belirtilmişti. Açıklamada can kaybına ilişki net bir sayı verilmemişti.

Lübnan Ulusal Haber Ajansı (NNA) ise hayatını kaybeden askerlerden birinin tuğgeneral rütbesinde olduğunu ve şoförüyle birlikte öldürüldüğünü öne sürmüştü. - TEL AVİV