İsrail Okula Bombardıman: 17 Ölü

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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin merkezindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nda sivillerin sığındığı bir okulu bombalaması sonucu 4 'ü çocuk 17 kişi hayatını kaybetti.

İsrail, Gazze Şeridi'ndeki katliamlarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor. İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin merkezinde yer alan Nuseyrat Mülteci Kampı'nda sivillerin sığındığı Shuhada Okulu'na saldırı gerçekleştirdi. Saldırıda 4'ü çocuk olmak üzere 17 Filistinli hayatını kaybetti. Yaralılar çevredeki El-Avda ve El-Aksa hastanelerine kaldırıldı. - GAZZE ŞERİDİ