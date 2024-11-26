İsrail Ordusu'nun Gazze Saldırısı: 6 Ölü - Son Dakika
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İsrail Ordusu'nun Gazze Saldırısı: 6 Ölü

İsrail Ordusu\'nun Gazze Saldırısı: 6 Ölü

İsrail ordusu, Gazze'nin Ez Zerka mahallesinde düzenlediği saldırıda en az 6 kişiyi öldürdü.

26.11.2024 03:20
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İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyindeki Ez Zerka mahallesinde bulunan bir eve düzenlediği saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu en az 6 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Filistin ve Lübnan'da sivilleri hedef almayı sürdüren İsrail ordusu bir kez daha Gazze Şeridi'ne bomba yağdırdı. Filistin Sivil Savunma Teşkilatı'ndan yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyindeki Ez-Zerka mahallesinde bulunan El-Cedba ailesine ait bir eve saldırı düzenlediği bildirildi. Saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu en az 6 kişinin hayatını kaybettiği belirtilirken, çok sayıda kişinin ise yaralandığı aktarıldı. Saldırı sonrasında yaşanan dehşet anları ise amatör kameralara yansıdı. - GAZZE

Kaynak: İHA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Şiddet, İsrail, Dünya, gazze, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İsrail Ordusu'nun Gazze Saldırısı: 6 Ölü - Son Dakika

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