İsrail ordusu Refah'ta ticari kamyonları bekleyenlere ateş açtı, en az 8 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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İsrail ordusu Refah'ta ticari kamyonları bekleyenlere ateş açtı, en az 8 kişi hayatını kaybetti

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ederken, İsrail ordusu Refah'ta ticari kamyonları bekleyenlerin üzerine ateş açtı. Saldırı sonucunda en az 8 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenler arasında tüccarlar ve sivil muhafızlar da bulunuyor.

17.06.2024 21:56
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İsrail ordusunun, Refah'ta ticari kamyonları bekleyenlerin üzerine ateş açması sonucu en az 8 kişi hayatını kaybetti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 255 gündür devam ederken, İsrail ordusu, Refah'ta ticari kamyonları bekleyenlerin üzerine ateş açtı. Sağlık yetkilileri, Gazze Şeridi'nde ticari kamyonların geçişi için ayrılan doğu yolunda düzenlenen saldırıda hayatı kaybedenler arasında tüccarların ve sivil muhafızların olduğunu açıkladı. - REFAH

Kaynak: İHA

İsrail, Gazze, Refah, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İsrail ordusu Refah'ta ticari kamyonları bekleyenlere ateş açtı, en az 8 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail ordusu Refah'ta ticari kamyonları bekleyenlere ateş açtı, en az 8 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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