İsrail ordusu Refah'ta ticari kamyonları bekleyenlere ateş açtı, en az 8 kişi hayatını kaybetti

İsrail ordusunun, Refah'ta ticari kamyonları bekleyenlerin üzerine ateş açması sonucu en az 8 kişi hayatını kaybetti.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 255 gündür devam ederken, İsrail ordusu, Refah'ta ticari kamyonları bekleyenlerin üzerine ateş açtı. Sağlık yetkilileri, Gazze Şeridi'nde ticari kamyonların geçişi için ayrılan doğu yolunda düzenlenen saldırıda hayatı kaybedenler arasında tüccarların ve sivil muhafızların olduğunu açıkladı. - REFAH
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