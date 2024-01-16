İsrail, sağlık personellerinin BM soruşturma komisyonuyla görüşmesini yasakladı

İsrail basını, İsrail Sağlık Bakanlığının sağlık personellerinin Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı İşgal Altındaki Filistin Topraklarına ilişkin Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu ile görüşmesini yasakladığını bildirdi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları geçtiğimiz sene 7 Ekim'den bu yana devam ederken, İsrail basını, İsrail Sağlık Bakanlığının sağlık personellerinin Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı İşgal Altındaki Filistin Topraklarına ilişkin Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu ile görüşmesini yasakladığını bildirdi.

İsrailli yetkililer, 2021 yılında BM İnsan Hakları Konseyi tarafından kurulan soruşturma komisyonunun taraflı olduğunu iddia ediyor.

Komisyon, soruşturmaya ait bulguları haziran ayında BM İnsan Hakları Konseyi'ne, ekim ayında ise BM Genel Kurulu'na sunacak. - TEL AVİV