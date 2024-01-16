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İsrail, sağlık personellerinin BM soruşturma komisyonuyla görüşmesini yasakladı - Son Dakika
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İsrail, sağlık personellerinin BM soruşturma komisyonuyla görüşmesini yasakladı

İsrail basınına göre, İsrail Sağlık Bakanlığı, sağlık personellerinin BM'ye bağlı İşgal Altındaki Filistin Topraklarına ilişkin Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu ile görüşmesini yasakladı. İsrailli yetkililer, komisyonun taraflı olduğunu iddia ediyor.

İsrail, sağlık personellerinin BM soruşturma komisyonuyla görüşmesini yasakladı
16.01.2024 - 21:55,
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İsrail basını, İsrail Sağlık Bakanlığının sağlık personellerinin Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı İşgal Altındaki Filistin Topraklarına ilişkin Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu ile görüşmesini yasakladığını bildirdi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları geçtiğimiz sene 7 Ekim'den bu yana devam ederken, İsrail basını, İsrail Sağlık Bakanlığının sağlık personellerinin Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı İşgal Altındaki Filistin Topraklarına ilişkin Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu ile görüşmesini yasakladığını bildirdi.

İsrailli yetkililer, 2021 yılında BM İnsan Hakları Konseyi tarafından kurulan soruşturma komisyonunun taraflı olduğunu iddia ediyor.

Komisyon, soruşturmaya ait bulguları haziran ayında BM İnsan Hakları Konseyi'ne, ekim ayında ise BM Genel Kurulu'na sunacak. - TEL AVİV

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa İsrail, sağlık personellerinin BM soruşturma komisyonuyla görüşmesini yasakladı - Son Dakika


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