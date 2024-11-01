İsrail Saldırıları: 12 Ölü - Son Dakika
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İsrail Saldırıları: 12 Ölü

İsrail'in Suriye ve Gazze'ye yönelik hava saldırılarında en az 12 kişi yaşamını yitirdi.

01.11.2024 04:48
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İsrail'in Suriye'nin Humus şehrine yönelik son saldırılarında en az 10 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Gazze'deki Deyr el-Balah şehrindeki bir eve yönelik saldırıda ise 2 kişinin öldüğü bildirildi. İsrail ordusu Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Ghobeiry ve Haret Hreik mahallelerine yönelik tahliye emri yayınladı.

İsrail'in Suriye'nin batısındaki Humus iline bağlı El-Kuseyr kasabasına yönelik son saldırılarının bilançosu netleşmeye başladı. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nden yapılan açıklamada, İsrail'in hava saldırılarında en az 10 kişinin hayatını kaybettiği, 11 kişinin yaralandığını bildirildi.

İsrail savaş uçakları Gazze'de bir evi bombaladı

Resmi Filistin basınında yer alan haberlere göre ise, İsrail savaş uçaklarının Gazze'nin merkezindeki Deyr el-Balah kentindeki el-Hadba mahallesinde bulunan bir evi bombaladığı kaydedildi. Saldırıda en az 2 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı açıklandı.

İsrail ordusundan Beyrut mahallelerine tahliye emri

İsrail ordusu da Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Ghobeiry ve Haret Hreik mahallelerine yönelik tahliye emri yayınladı. Hizbullah'a ait olduğu iddia edilen 2 binanın hedef alınacağı belirtilirken, yerel sakinlere "Güvenliğiniz ve aile üyelerinizin güvenliği için bu binaları ve bitişiğindeki binaları derhal boşaltmalı ve 500 metreden az olmamak kaydıyla bu binalardan uzak durmalısınız" uyarısında bulunuldu. - GAZZE

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Beyrut, Suriye, İsrail, Dünya, gazze, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İsrail Saldırıları: 12 Ölü - Son Dakika

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