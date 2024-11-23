İsrail Saldırısında 4 Ölü, 23 Yaralı

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İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un merkezinde bir binaya gerçekleştirdiği şiddetli saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi yaralandı.

İsrail, Lübnan'a saldırılarını sürdürüyor. İsrail ordusu, yerel saatle 04.00 sıralarında başkent Beyrut'un merkezindeki Basta bölgesini hedef aldı. En az 4 füzeyle vurulan el-Mamun Caddesindeki 8 katlı bir bina yıkıldı. Hizbullah'a bağlı Al Manar televizyonunun Lübnan Sağlık Bakanlığı'na dayandırdığı haberine göre saldırıda en az 4 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi de yaralandı. - BEYRUT