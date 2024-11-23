İsrail Saldırısında 4 Ölü, 23 Yaralı - Son Dakika
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İsrail Saldırısında 4 Ölü, 23 Yaralı

İsrail ordusu, Beyrut'ta bir binayı hedef aldı; 4 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi yaralandı.

23.11.2024 09:31
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İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un merkezinde bir binaya gerçekleştirdiği şiddetli saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi yaralandı.

İsrail, Lübnan'a saldırılarını sürdürüyor. İsrail ordusu, yerel saatle 04.00 sıralarında başkent Beyrut'un merkezindeki Basta bölgesini hedef aldı. En az 4 füzeyle vurulan el-Mamun Caddesindeki 8 katlı bir bina yıkıldı. Hizbullah'a bağlı Al Manar televizyonunun Lübnan Sağlık Bakanlığı'na dayandırdığı haberine göre saldırıda en az 4 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi de yaralandı. - BEYRUT

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, İsrail, beyrut, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İsrail Saldırısında 4 Ölü, 23 Yaralı - Son Dakika

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