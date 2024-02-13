İsrail Saldırısında Al Jazeera Muhabiri ve Kameramanı Ağır Yaralandı

İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyine düzenlediği saldırıda Al Jazeera muhabiri ve kameramanı ağır yaralandı.
İsrail ordusu, yine gazetecileri hedef aldı. İsrail'in saldırılarını yoğunlaştırdığı Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde Katar merkezli Al Jazeera haber kanalı muhabiri Ismail Abu Omar ve kameraman Ahmad Matar ağır yaralandı.
Yerinden edilmiş Filistinli ailelerin durumuna ilişkin haber çalışması yaptığı sırada saldırının hedefi olan gazeteciler, sağlık ekipleri tarafından Han Yunus'taki Avrupa Hastanesi'ne kaldırıldı. Muhabir Omar'ın saldırı sonucu bacağını kaybettiği ve ameliyata alındığı öğrenildi.
Resmi kaynaklara göre, İsrail'in saldırılarına başladığı 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde en az 126 gazeteci öldürüldü, 10 gazeteci ise gözaltına alındı.
İsrail'in dün Mısır sınırındaki Refah'a düzenlediği yoğun saldırılar sonucu en az 67 kişi hayatını kaybetmişti. - GAZZE ŞERİDİ
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