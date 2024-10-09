İsrail Saldırısında Gazeteci Hayatını Kaybetti

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İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyine düzenlediği saldırılarda El Aksa televizyonu için çalışan gazeteci Muhammed Tanani hayatını kaybetti. Katar merkezli haber kanalı Al Jazeera'nın kameramanı Fadi al-Wahidi ise İsrail güçlerinin açtığı ateşle yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ediyor. Gazze Hükümeti Medya Ofisi, Cibaliye Mülteci Kampı'na yönelik saldırıları takip eden El Aksa televizyonu için çalışan gazeteci Muhammed Tanani'nin İsrail saldırısında hayatını kaybettiğini açıkladı.

Al Jazeera kameramanı yaralandı

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde İsrail güçleri Katar merkezli haber kanalı Al Jazeera'nın ekibine ateş açtı. Saldırıda, kameraman Fadi al-Wahidi yaralandı. Al Jazeera Arabic'ten Anas al-Sharif yaptığı açıklamada, al-Wahidi'nin yayın sırasında bir keskin nişancı tarafından boynundan yaralandığını aktardı. - GAZZE