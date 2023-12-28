İran\'da İsrail saldırısında hayatını kaybeden askeri danışman için cenaze töreni düzenlendi

İsrail'in, Suriye'nin başkenti Şam yakınlarına düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybeden İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun Suriye'deki askeri danışmanlarından Seyyid Razi Musavi için İran'da cenaze töreni düzenlendi.

İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Seyyid Razi Musavi bugün son yolcuğuna uğurlandı. İsrail ordusunun geçtiğimiz pazartesi Suriye'nin başkenti Şam yakınlarına düzenlediği saldırıda yaşamını yitiren İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun Suriye'deki askeri danışmanlarından olan Musavi için İran'ın başkenti Tahran'daki İmam Hüseyin Meydanı'nda binlerce kişinin katılımıyla cenaze töreni düzenlendi. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan törende, Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Hüseyin Selami, İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Muhbir, Kasım Süleymani'nin kızı Zeynep Süleymani ve birçok askeri ve siyasi yetkili de hazır bulundu.

Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Hüseyin Selami törende yaptığı konuşmada, "Seyyid Razi'nin şehadeti Siyonist rejimin zayıflığından kaynaklanmaktadır. Bu milletin evlatlarının şehadeti karşısında asla sabretmeyeceğiz. Şehidimizin intikamı, Siyonist rejimin yok edilmesinden başka bir şey olmayacak. Allah'ın bu rejimi yeryüzünden silmesini umuyoruz" dedi.

Musevi'nin naaşı cenaze aracının içerisinde alanda bekletilirken, on binlerce İranlı ellerinde Seyyid Razi Musevi ve Kasım Süleymani'nin fotoğraflarının olduğu posterler taşıdı. "Kahrolsun İsrail", "Kahrolsun ABD" sloganlarının atıldığı törende Musevi'nin naaşı gözyaşları içerisinde Tecriş Meydanı'nda bulunan İmam Zade Salih Türbesi'nde defnedildi. Tören alanında ayrıca Gazze halkına yardım için stantlar da kuruldu.

"Ömrümüzün sonuna kadar canımızı onların yolunu devam ettirmek için feda edeceğiz"

Törene katılan İranlı Zeynep Ekberian, "Bu şehadet bize birçok mesaj veriyor. Birini şehit verdiğimizde çok üzülüyoruz. Elbette hangi yolda ve nerede olduklarını bildiğimiz için bir yandan mutlu olurken, bir yandan da onlardan uzak kaldığımız için üzülüyoruz. Ömrümüzün sonuna kadar canımızı onların yolunu devam ettirmek için feda edeceğiz" şeklinde konuştu.

"Her şeyimizi bu yol uğrunda kaybettik"

Törende konuşan İranlı Mahsa İbrahimzaki ise, "Hayatımızı, çocuklarımızı, canımızı ve her şeyimizi bu yol uğrunda kaybettik. Şu anda mutluyuz çünkü düşman karşısında teslim olmadık. İran büyük bir ülke. İran'ın bir parçasını bile nefesimizin sonuna kadar hiç kimseye vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı. - TAHRAN