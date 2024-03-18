İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Şifa Hastanesi'ne düzenlediği baskında sivillere ateş açıldı

İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Şifa Hastanesi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği 4. baskında sivillere ateş açıldı. Çok sayıda ölü ve yaralının olduğu belirtildi.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 164 gündür sürüyor. Hava saldırılarının başladığı 7 Ekim tarihinden bu yana bölgeyi kuşatan ve sivil yerleşim yerleri, hastaneler ve ibadethaneleri vuran İsrail ordusu, dünyanın tepkisine yol açan saldırılarına aralıksız devam ediyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun güneydeki Refah şehrine operasyon planını onaylamasının ardından gözler Refah'a çevrilirken, İsrail güçleri bölgenin kuzeyindeki Şifa Hastanesi'ne gece saatlerinde baskın düzenledi. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Daniel Hagari'nin "Hamas'ın hastanede yeniden toplandıklarını ve burayı İsrail'e yönelik saldırıları yönetmek için kullandıklarını biliyoruz" iddiası üzerine düzenlenen baskında Filistinlilere ateş açıldığı öğrenildi. Gazze'deki Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamada, saldırının "savaş suçu" olduğu vurgulanırken, insansız hava araçları ve tankların eşlik ettiği ağır silahlı İsrail birliklerinin saldırıya geçtiği ve hastanenin içinde ateş açarak binlerce insanın hayatını tehdit ettiği kaydedildi. Saldırının, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki hastaneleri yok etme niyetini ortaya koyduğu belirtilen açıklamada, uluslararası topluma bir kez daha işgali engelleme ve yok etme savaşını durdurmak için acilen müdahale etme çağrısında bulunuldu.
Yaklaşık 30.000 kişi hastanede mahsur kaldı
Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise yerel saatle 02.00'de düzenlenen baskında çok sayıda ölü ve yaralının olduğu ifade edildi. Hastane avlusunda İsrail tanklarının bulunduğu, hastanenin özel cerrahi binasına füze fırlatıldığı ve ateş açıldığı belirtildi. Açıklamada, İsrail'in saldırıları nedeniyle yerinden edilmiş siviller, yaralılar ve sağlık personelinin de aralarında bulunduğu yaklaşık 30 bin kişinin hastanede mahsur kaldığı bildirildi. Keskin nişancıların hareket eden herkesi hedef aldığı aktarılan açıklamada, son baskının İsrail'in 7 Ekim'den bu yana hastaneye düzenlediği 4. baskın olduğu ifade edildi. İsrail'in önde gelen medya kuruluşlarından biri olan The Times Of Israel'in İsrail ordusuna dayandırdığı habere göre de, İsrail, Şifa Hastanesi'nde 80 Filistinliyi tutukladı.
Saldırılarda can kaybı 31 bin 726'ya yükseldi
Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 31 bin 726'ya, yaralananların sayısının ise 73 bin 792'ye yükseldiği aktarıldı. Açıklamada, son 24 saatte düzenlenen saldırılarda ise 81 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 116 Filistinlinin de yaralandığı belirtildi. - GAZZE
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