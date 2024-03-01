Euro-Med: İsrail tankları Gazze\'de insani yardım almaya çalışan Filistinlilere yoğun ateş açtı

3.Sayfa

Avrupa- Akdeniz İnsan Hakları İzleme Örgütü (Euro-Med) tarafından yapılan açıklamada, "İlk incelemeler, İsrail tanklarının Gazze'de insani yardım almaya çalışan Filistinlilere yoğun ateş açtığını doğrulamaktadır" denildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 147 gündür sürerken, sivillere yönelik acımasız saldırılarına her gün bir yenisini ekliyor. İsrail ordusunun dün Gazze şehrinin güneybatısında gıda yardımı bekleyen Filistinlilere ateş açması ve 112 sivilin ölümüne neden olmasının ardından kamuoyu bir kez daha İsrail'e tepki gösterdi. İsrail'in saldırının ardından yaptığı "siviller izdiham nedeniyle öldü" açıklamasına ise İsviçre merkezli Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları İzleme Örgütü (Euro-Med) bugün cevap verdi. Örgüt yaptığı açıklamada, "Yapılan ilk incelemeler, İsrail tanklarının Gazze'de insani yardım almaya çalışan Filistinlilere yoğun ateş açtığını ve yüzlerce sivilin öldüğünü ya da yaralandığını doğrulamaktadır" ifadeleri kullanılırken, İsrail ordusunun belirli yerlerden kesilmiş bir şekilde video yayınlayarak kendisini vahşetin dışında tutmaya çalıştığı belirtildi.

İsrail ordusunun sivilleri vurduğunu doğrulayan 4 kanıtın altı çizilen açıklamada, ilk kanıtın ölen ve yaralananların vücutlarındaki yara izlerinin olduğu aktarıldı. Açıklamada, "Şifa Hastanesi'ne getirilen siviller, örgüt araştırmacısı tarafından belgelenmiştir" denildi.

Örgüt açıklamasında, 2. kanıtın İsrail tarafından yayınlanan görüntüler olduğu kaydedilirken, "Bu görüntülerde kıyıya yakın bir yerde konuşlanmış İsrail tanklarından ateş açıldığına dair sesli kanıtlar yer almaktadır. Ancak ordu videoda siyah renk kullanarak bunu kasıtlı olarak gizlemiştir. Görgü tanıkları tankların olay yerine yakın bir yerde bulunduğunu doğrulamıştır" ifadeleri yer aldı.

Açıklamada 3. kanıtın ise mermilerin ses imzasıyla ilgili olduğu, bu ses imzasının vurulma anında yayınlanan görüntülerde duyulabildiği belirtilirken, İsrail ordusu tarafından kullanılan 5.56 mermili otomatik bir silahtan geldiğinin belirlendiği bildirildi.

Son olarak da, İsrail ordusunun yayınladığı videonun kasıtlı olarak kesildiği ve çarptırıldığı aktarılırken, görüntülerde etrafında çok sayıda cesedin olduğu 2 İsrail tankının görüldüğü ifade edildi.

Euro-Med açıklamada, İsrail güçlerinin kendileri için herhangi bir tehdit oluşturmayan sivilleri açıkça hedef aldığını vurguladı. - CENEVRE