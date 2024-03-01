Euro-Med: İsrail tankları Gazze\'de insani yardım almaya çalışan Filistinlilere yoğun ateş açtı

Avrupa- Akdeniz İnsan Hakları İzleme Örgütü (Euro-Med) tarafından yapılan açıklamada, "İlk incelemeler, İsrail tanklarının Gazze'de insani yardım almaya çalışan Filistinlilere yoğun ateş açtığını doğrulamaktadır" denildi.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 147 gündür sürerken, sivillere yönelik acımasız saldırılarına her gün bir yenisini ekliyor. İsrail ordusunun dün Gazze şehrinin güneybatısında gıda yardımı bekleyen Filistinlilere ateş açması ve 112 sivilin ölümüne neden olmasının ardından kamuoyu bir kez daha İsrail'e tepki gösterdi. İsrail'in saldırının ardından yaptığı "siviller izdiham nedeniyle öldü" açıklamasına ise İsviçre merkezli Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları İzleme Örgütü (Euro-Med) bugün cevap verdi. Örgüt yaptığı açıklamada, "Yapılan ilk incelemeler, İsrail tanklarının Gazze'de insani yardım almaya çalışan Filistinlilere yoğun ateş açtığını ve yüzlerce sivilin öldüğünü ya da yaralandığını doğrulamaktadır" ifadeleri kullanılırken, İsrail ordusunun belirli yerlerden kesilmiş bir şekilde video yayınlayarak kendisini vahşetin dışında tutmaya çalıştığı belirtildi.
İsrail ordusunun sivilleri vurduğunu doğrulayan 4 kanıtın altı çizilen açıklamada, ilk kanıtın ölen ve yaralananların vücutlarındaki yara izlerinin olduğu aktarıldı. Açıklamada, "Şifa Hastanesi'ne getirilen siviller, örgüt araştırmacısı tarafından belgelenmiştir" denildi.
Örgüt açıklamasında, 2. kanıtın İsrail tarafından yayınlanan görüntüler olduğu kaydedilirken, "Bu görüntülerde kıyıya yakın bir yerde konuşlanmış İsrail tanklarından ateş açıldığına dair sesli kanıtlar yer almaktadır. Ancak ordu videoda siyah renk kullanarak bunu kasıtlı olarak gizlemiştir. Görgü tanıkları tankların olay yerine yakın bir yerde bulunduğunu doğrulamıştır" ifadeleri yer aldı.
Açıklamada 3. kanıtın ise mermilerin ses imzasıyla ilgili olduğu, bu ses imzasının vurulma anında yayınlanan görüntülerde duyulabildiği belirtilirken, İsrail ordusu tarafından kullanılan 5.56 mermili otomatik bir silahtan geldiğinin belirlendiği bildirildi.
Son olarak da, İsrail ordusunun yayınladığı videonun kasıtlı olarak kesildiği ve çarptırıldığı aktarılırken, görüntülerde etrafında çok sayıda cesedin olduğu 2 İsrail tankının görüldüğü ifade edildi.
Euro-Med açıklamada, İsrail güçlerinin kendileri için herhangi bir tehdit oluşturmayan sivilleri açıkça hedef aldığını vurguladı. - CENEVRE
Son Dakika › 3.Sayfa › Euro-Med: İsrail tankları Gazze'de insani yardım almaya çalışan Filistinlilere yoğun ateş açtı - Son Dakika
Kozluk ilçesinde polisin şüphe üzerine durdurup arama yaptığı tırın dorsesindeki etrafı hurdalarla kapatılmış gizli bölmede 49 Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı. Tır şoförü M.A.A. gözaltına alınırken, kaçak göçmenler ise Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.
Muş'un Varto ilçesine bağlı Yılanlı köyünde bir çocuk, atının eyerini çaldığını iddia ettiği şahıs tarafından av tüfeğiyle vurularak hayatını kaybetti. Olayın ardından jandarma ve ambulans bölgeye sevk edildi. Şüpheli şahsın arama çalışmaları sürerken, olayla ilgili tahkikat devam ediyor.
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde kaybolan 7 yaşındaki otizmli çocuk için dere yatağında yapılan arama çalışmaları hala devam ediyor. İkinci gününde sonuç alınamayan aramalar geniş kapsamlı olarak sürdürülüyor. Kızılay Tavşanlı Şubesi de arama çalışmalarına katılanlara yemek ikramında bulunuyor.
Van'ın Başkale ilçesinde rahatsızlanan 22 yaşındaki 36 haftalık hamile bir kadın, ambulans helikopterle Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi'ne sevk edildi. Kadın, ileri tetkik ve tedavi için hastaneye nakledildi.
Siirt'in Pervari ilçesinde erken doğum yapan bir kadın, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yenidoğan bebek ise hastanenin Yenidoğan Yoğun Bakım ünitesinde tedavi altına alındı.
Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gemlik'te gerçekleştirdikleri operasyonda 5 suç kaydı bulunan bir kişiyi yakaladı. Operasyonda, 97 gram metamfetamin ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Tutuklanan şüpheli cezaevine gönderildi.
Karabük'te meydana gelen trafik kazasında, M.G. yönetimindeki otomobil ile U.B.T. idaresindeki motosiklet çarpıştı. Kazada sürücü U.B.T. ve yolcu A.S. yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı ve durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Tekirdağ'da jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, Kapaklı Mimarsinan Mahallesindeki bir depoda 20 ton sahte deterjan ve şampuan üretimi yapıldığı tespit edildi. Irak uyruklu 2 şüpheli ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında gece saatlerinde bindikleri fiber karinalı lastik botun olumsuz hava şartları nedeniyle su alması sonrası batma tehlikesi yaşayan düzensiz göçmenler Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. 7'si çocuk 13 düzensiz göçmen kurtarılırken, 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.
Sizin düşünceleriniz neler ?