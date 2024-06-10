İsrail'de 2 bakanın istifası sonrası Ulaştırma Bakanı hakkında yolsuzluk soruşturması - Son Dakika
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İsrail'de 2 bakanın istifası sonrası Ulaştırma Bakanı hakkında yolsuzluk soruşturması

İsrail\'de 2 bakanın istifası sonrası Ulaştırma Bakanı hakkında yolsuzluk soruşturması

İsrail'de Netanyahu hükümeti zor günler geçiriyor. Gazze'deki katliamların planlandığı Savaş Kabinesi'nde Benny Gantz ve Gadi Eisenkot'un istifa etmesinin ardından Ulaştırma Bakanı Miri Regev hakkında da yerel yetkililere ayrıcalık yaptığı iddiasıyla yolsuzluk ve görevi kötüye kullanma şüphesiyle soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında bakanlık ofislerine baskınlar düzenlendi.

10.06.2024 15:44
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İsrail polisi, Ulaştırma Bakanı Miri Regev'in yerel yetkililere "ayrıcalık" yaptığı gerekçesiyle başlatılan soruşturma çerçevesinde Batı Kudüs'te bulunan Ulaştırma Bakanlığı ofislerine baskın yaptı

"DOLANDIRICILIK" VE "GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA" SORUŞTURMASI

İsrail'de polis, Ulaştırma Bakanı Miri Regev'in kendisini siyasi yardımda bulunan yerel yetkililere sistematik olarak "ayrıcalık" yaptığı haberlerinin basında yer bulmasının ardından Ulaştırma Bakanlığı'ndaki faaliyetlerle ilgili "dolandırıcılık" ve "görevi kötüye kullanma" şüphesiyle soruşturma başlattığını açıkladı.

İsrail'de Savaş Kabinesi'ndeki 2 istifadan sonra Ulaştırma Bakanı'na da yolsuzluk soruşturması başlatıldı

"KENDİSİNE DESTEK VEREN BÖLGELERE AYRICALIK YAPTI" İDDİASI

Yolsuzluk soruşturması çerçevesinde Batı Kudüs'te bulunan Ulaştırma Bakanlığı ofislerine baskın yapan polis ofislerde arama yaparak bazı belgelere el koydu. Polis, Bakan Regev'in soruşturmanın konusu olup olmadığına dair açıklama yapmadı.

İsrail basınında yer alan haberlerde, Regev'in, Likud'un ön seçimlerinde belediye başkanları ve yerel yetkililerden aldığı destek düzeyine göre şehirleri sıraladığı, şehirlere ve belediyelere kendisine verdikleri destek oranında kolaylık sağladığı iddia edildi.

SAVAŞ KABİNESİ'NDE 2 İSTİFA İSRAİL'İ SARSMIŞTI

İsrail'de dün Savaş Kabinesi'nde art arda gelen istifalar gündemi sarsmıştı. Eski İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz ve eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot Savaş Kabinesi üyeliklerinden istifa etmişti.

İsrail'de Savaş Kabinesi'ndeki 2 istifadan sonra Ulaştırma Bakanı'na da yolsuzluk soruşturması başlatıldı
Benny Gantz

Gantz, Netanyahu'ya en kısa sürede erken seçime gidilmesi çağrısı yapmış, Eisenkot ise Kabinede savaşın hedeflerine ulaşması için gerekli kararların alınmadığını belirtmişti.

İsrail'de Savaş Kabinesi'ndeki 2 istifadan sonra Ulaştırma Bakanı'na da yolsuzluk soruşturması başlatıldı
Gadi Eisenkot
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İsrail'de 2 bakanın istifası sonrası Ulaştırma Bakanı hakkında yolsuzluk soruşturması - Son Dakika

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