İsrail, Yemen'den Fırlatılan Füze Engellendi

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İsrail ordusu, Yemen'den İsrail'e fırlatılan balistik füzenin engellendiğini bildirdi.

İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırıları devam ederken, Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'e balistik füze fırlattı. İsrail ordusu, Yemen'den İsrail'e fırlatılan balistik füzenin engellendiğini bildirerek, füzenin balistik füzeleri henüz atmosfer dışındayken imha etmek üzere tasarlanmış olan Arrow uzun menzilli füze savunma sistemi ile vurulduğunu aktardı.

Ordu, füzenin düşen şarapnel parçaları nedeniyle İsrail'in orta kesimlerinde siren sesleri duyulduğunu belirtti. - TEL AVİV