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İsrailli esir Elad Katzir: Hükümetin diğer tüm esirlerle birlikte beni de kurtarmasını istiyorum - Son Dakika
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İsrailli esir Elad Katzir: Hükümetin diğer tüm esirlerle birlikte beni de kurtarmasını istiyorum

Filistin İslami Cihat örgütünün silahlı kanadı Kudüs Tugayları tarafından görüntüleri yayınlanan İsrailli esir Elad Katzir, Gazze Şeridi'nde üç aydır esir tutulduğunu ve hükümetin kendisini kurtarmasını istediğini söyledi. Katzir, lanetli savaşın sona ermesini ve esirlerin huzur içinde evlerine dönmesini talep etti.

İsrailli esir Elad Katzir: Hükümetin diğer tüm esirlerle birlikte beni de kurtarmasını istiyorum
08.01.2024 - 22:36,
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Filistin İslami Cihat örgütünün silahlı kanadı Kudüs Tugayları tarafından görüntüleri yayınlanan İsrailli esir Elad Katzir, "Hükümetin diğer tüm esirlerle birlikte beni de kurtarmasını ve bu lanet savaşı sonlandırmasını istiyorum" dedi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 94'üncü günde devam ederken, Filistin İslami Cihat örgütünün silahlı kanadı Kudüs Tugayları tarafından İsrailli esir Elad Katzir'in görüntüleri yayınlandı. 47 yaşındaki Katzir yaptığı konuşmada, "Hala hayatta olmam bir şans. Aileme onları çok ama çok sevdiğimi ve onları çok ama çok özlediğimi söylemek istiyorum" ifadelerini kullanarak, üç aydır Gazze Şeridi'nde esir tutulduğunu ve birden fazla kez ölümden döndüğünü aktardı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetine seslenen Katzir, "Hükümetin diğer tüm esirlerle birlikte beni de kurtarmasını ve bu lanet savaşı sonlandırmasını istiyorum. Savaşın devam ettiği her gün daha fazla asker ve daha fazla esir öldürülüyor. Savaşı durdurun ve biz esirleri huzur içinde evlerimize geri götürün. Hamas'la birlikte savaş esirlerinin değişimi konusunda bir anlaşma yapın" dedi.

Katzir, konuşmasında ayrıca 5 Ocak'ta hayatını kaybettiği açıklanan İsrailli esir 38 yaşındaki Tamir Adar'dan bahsederek, Adar'ın ailesine başsağlığı diledi.

Katzir'in annesi serbest bırakılan esirler arasında

Katzir'in annesi Hanna, geçtiğimiz sene kasım ayında İsrail ve Filistin arasında yapılan esir takası anlaşması kapsamında serbest bırakılmıştı. Kudüs Tugayları, ayrıca Katzir'in geçtiğimiz sene 20 Aralık'ta diğer bir İsrailli esir olan Gadi Mozes ile birlikte görüntülerini yayınlamıştı. - GAZZE

Kaynak: İHA
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Filistin, İsrail, Gazze, Kudüs, Orta Doğu, Uluslararası İlişkiler, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İsrailli esir Elad Katzir: Hükümetin diğer tüm esirlerle birlikte beni de kurtarmasını istiyorum - Son Dakika


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