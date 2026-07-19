İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail ordusu ve İsrailli yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik saldırıları sürüyor. Gece saatlerinde El Halil kentinin güneyindeki Tuvani köyüne gelen İsrailli yerleşimciler, bir camiyi ve Filistinlilere ait iki evi ateşe verdi.
Saldırıda Filistinlilere ait bir araç da ateşe verildi. Olay yerine ilişkin görüntülerde, yangının ardından caminin dış duvarına Davut Yıldızı çizildiği görüldü.
Saldırıda yaralanan olup olmadığına ilişkin herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.
Son Dakika › 3. Sayfa › Batı Şeria'da İsrailli yerleşimciler camiyi ve evleri ateşe verdi - Son Dakika
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