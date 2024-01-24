İşsizler adına banka hesabı açtılar, yasadışı bahiste 223 milyon TL dolandırdılar

Kayseri'de 'yasadışı bahis' operasyonu: 27 gözaltı

Şüpheli sevgilisine 'kalp' gönderdi

KAYSERİ - Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan operasyonla, ücret karşılığı anlaştıkları işsiz şahıslar adına bankalardan açtırdıkları hesapları ve çıkarttıkları GSM hatlarını yasadışı bahislerde kullandıkları tespit edilen 27 kişi yakalandı. Şüpheliler adliyeye sevk edilirken, şüphelilerden biri elleriyle kalp yaparak 'Yağmur' isimli arkadaşına seslendi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından, ücret karşılığı anlaştıkları işsiz şahıslar adına bankalardan açtırdıkları hesapları ve çıkarttıkları GSM hatlarını yasadışı bahislerde kullandıkları tespit edilen şahıslara yönelik 5 ay süren teknik takipli çalışma yapıldı. Çalışmalar sonucunda tespit edilen şüphelilerin son 9 ayda yaklaşık 223 milyon TL tutarında haksız kazanç sağladıkları tespit edildi. Ekiplerin şüphelilere yönelik yaptığı eş zamanlı operasyonda 27 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, yapılan aramalarda ise suçta kullanılan çok sayıda cep telefonu, banka ve kredi kartları, GSM Sim kartları ile ruhsatsız av tüfeği ve bıçak ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasıyla adli tabiplikteki sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sevk sırasında şüphelilerden biri Yağmur isimli arkadaşına seslenerek elleriyle kalp yaptı.