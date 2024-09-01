İstanbul'dan Adana'ya giden otobüsün şoförü AŞTİ'de indi, firma yeni şoför aradı

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İstanbul'dan Adana'ya giden yolcu otobüsünün şoförü AŞTİ'de indi, firma Ankara'da yeni şoför aradı.

Edinilen bilgilere göre olay AS Adana firmasına ait İstanbul-Adana seferini gerçekleştiren 01 AUH 209 plakalı otobüste meydana geldi. Saat 17.00'de İstanbul Esenler otogarından çıkan otobüs gece saatlerinde Ankara'ya vardı. İddialara göre saat 01.40'ta AŞTİ'ye giren otobüsün şoförü otobüsü terk etti. Firma ise Ankara'da yeni şoför aramaya başladı. Uzun süren arayışın sonunda başka bir sürücü saat 02.50'de AŞTİ'den ayrılan otobüsün seferi tamamlayacak olan sürücüsü yol üzerinden alındı.

İddiaya göre, yoldan alınan şoför ise ehliyeti olmadığı için Pozantı'da inecek yolcuyu Pozantı'ya ya girmeyerek yolda indirdi ve Adana'ya polis çevirmesine girmemek için farklı yollardan gitti. Otobüs ise saat 09.00 sıralarında seferini tamamladı. - ANKARA