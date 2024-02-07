İstanbul Adliyesi Önündeki Terör Saldırısı Girişimine İlişkin 90 Şüpheli Gözaltına Alındı

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İstanbul Adliyesi önündeki polis kontrol noktasına yönelik terör saldırısı girişimine ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 90 şüpheli sağlık kontrolünden geçirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından DHKP/C'li terör örgütü mensubu Emrah Yayla ve Pınar Birkoç'un Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde polis kontrol noktasına yönelik silahlı saldırısına ilişkin soruşturmada yeni şüpheliler tespit edilerek gözaltı kararları verilmişti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, dün yaptığı açıklamada, soruşturma kapsamında 25 ayrı adrese operasyon düzenlendiği ve 40 kişinin gözaltına alındığını bildirmiş, operasyonların devam ettiğini belirtmişti.

Soruşturma kapsamında, İkitelli, Küçükçekmece, Sarıyer Armutlu Mahallesi, Beyoğlu Okmeydanı ve Esenyurt başta olmak üzere 67 adrese yapılan operasyonlarda gözaltı sayısı 90'a yükseldi.

Saldırı ile ilgili gözaltına alınan 90 şüpheli sağlık kontrolü için Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne getirildi. Burada işlemleri biten şüpheliler tekrar İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. - İSTANBUL