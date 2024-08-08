İstanbul Avcılar'da Otoparka Silahlı Saldırı: 1 Tutuklama - Son Dakika
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İstanbul Avcılar'da Otoparka Silahlı Saldırı: 1 Tutuklama

İstanbul'un Avcılar ilçesinde bir otoparka silahlı saldırıda bulunan şüpheli tutuklandı. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

08.08.2024 19:05
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İstanbul'un Avcılar ilçesinde geçtiğimiz hafta bir otoparka silahlı saldırıda bulunduğu tespit edilen 1 kişi, gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Saldırı anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz cumartesi günü Avcılar ilçesi Mustafakemalpaşa Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, araç içinden bir otoparka silahlı saldırıda bulunup kaçan A.Y., otopark sahibinin şikayeti üzerine polis tarafından yakalandı. Yaşanan silahlı saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, A.Y. emniyetteki işlemlerinin ardından "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Saldırı anı güvenlik kamerasında

Yaşanan saldırı ise iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde otopark sahibi içeride olduğu esnada silahla ateş edildiği görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul Avcılar'da Otoparka Silahlı Saldırı: 1 Tutuklama - Son Dakika

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