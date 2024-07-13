İstanbul Avcılar'da Yeni Doğan Bebeğini Çöp Konteynerine Bırakan Kadın Yakalandı

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İstanbul Avcılar'da yeni doğan bebeğini poşet içerisinde çöp konteynerine bırakan kadın, polis ekipleri tarafından yakalandı.

İstanbul Avcılar Firuzköy Mahallesi'nde dün saat 17.00 sıralarında meydana gelen olayda, iddiaya göre, sokak üzerinde çöp atmaya çalışan bir vatandaş, çöp konteynerinin içinden sesler duymuş, konteynerin içine baktığında ise poşetin içinde yeni doğmuş bir bebeğin olduğunu fark etmiş, bebek olay yerine sağlık ekipleri hastaneye kaldırılmıştı.

Banyoda doğum yaptı, bebeğini çöpe attı

Bebeği çöpün yanına bırakan kişinin bulunması çalışma başlatılmıştı. Yeni doğan bebeğini çöp konteynerine bırakan şahsın Y.F.Ş. isimli kadın olduğu belirlendi. Y.F.Ş, polis ekipleri tarafından evinde yakalanarak gözaltına alındı. Evlilik dışı hamile kaldığı öğrenilen kadının, hamilelik sürecini ailesinden gizlediği, evin banyosunda doğum yaptıktan sonra ailesinin göstereceği tepkiden korktuğu için bebeği bir poşete koyarak çöp konteynerine attığı belirlendi. Gözaltına alınan Y.F.Ş. isimli kadın, "Kasten Öldürmeye Teşebbüs" suçundan adli makamlara sevk edildi. - İSTANBUL